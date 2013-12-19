Атомные станции Украины выработают 82,8 млрд кВт/ч электроэнергии – проект бюджета

Кабинет министров Украины в проекте государственного бюджета на 2014 год прогнозирует производство атомными электростанциями Украины 82,774 млрд кВт/ч электроэнергии.

Об этом говорится в проекте закона «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» №3000 от 14 сентября 2013 года, поданном правительством в Верховную Раду 19 декабря для обсуждения в первом чтении.

Как сообщал УНИАН, атомными станциями Украины за январь-ноябрь 2013 года выработано 75,1 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 7,8% меньше аналогичного периода прошлого года. В ноябре 2013 года АЭС выработали 7 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 16,1% меньше ноября прошлого года.

АЭС Украины в 2012 году по сравнению с 2011 годом незначительно сократили генерацию электроэнергии на 0,1% - до 90,137 млрд кВт/ч.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.