Запорожская АЭС подключила к сети энергоблок №1

Крупнейшая в Украине Запорожская атомная электростанция в четверг, 19 декабря, подключила первый энергоблок к энергосети страны после проведения ремонтных работ, сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

«Энергоблок № 1 Запорожской АЭС 19 декабря в 4:58 подключен к энергосистеме после проведения ремонтных работ. Ведется набор мощности», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на атомных электростанциях Украины 18 декабря выработано 264,07 млн кВт/ч электроэнергии.

По состоянию на 19 декабря в работе находятся 13 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

Энергоблок №1 Ривненской АЭС находится в резерве до 31 декабря в состоянии «горячая остановка».

Энергоблок №3 Запорожской АЭС находится в ремонте до 30 декабря 2013 года в состоянии «горячая остановка».

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 4 225 МВт, для Ривненской АЭС – 2 020 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 3 020 МВт, для Хмельницкой АЭС – 2 020 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2% до 22%.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.