На АЭС Украины выработано 276 млн кВт/ч электроэнергии

На атомных электростанциях Украины 19 декабря выработано 276,44 млн кВт/ч электроэнергии, сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

По состоянию на 20 декабря в работе находятся 13 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

Энергоблок №1 Ривненской АЭС находится в резерве до 31 декабря в состоянии «горячая остановка».

Энергоблок №3 Запорожской АЭС находится в ремонте до 30 декабря 2013 года в состоянии «горячая остановка».

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 4 700 МВт, для Ривненской АЭС – 2 020 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 3 020 МВт, для Хмельницкой АЭС – 2 020 МВт.

В связи с балансовым ограничением за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 2,43 млн кВт/ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.