«Росатом» подписал соглашения по строительству АЭС в Финляндии

Российская государственная корпорация «Росатом» и финская компания VSF подписали ряд соглашений по реализации проекта строительства атомной электростанции «Ханхикиви» в Финляндии по российским технологиям.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «Русатом Оверсиз» (входит в ГК «Росатом») со ссылкой на прошедшее подписание документов 21 декабря в Хельсинки.

В частности, между компанией VSF и «Русатом Оверсиз» подписано соглашение, определяющее условия ответственности и соотношение долей в проекте.

«Документом предусмотрено вхождение ЗАО «Русатом Оверсиз» в состав акционеров компании Fennovoima (входит в VSF - УНИАН) с долей участия 34%», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, вторым документом руководители компаний Fennovoima и ЗАО «Русатом Оверсиз» подписали контракт на сооружение АЭС, в котором зафиксированы условия и обязательства сторон при строительстве атомной станции.

Также, как отмечено в сообщении, между компанией Fennovoima и ОАО «ТВЭЛ» подписано соглашение о поставках ядерного топлива для будущей АЭС.

«Можно сказать, что факт подписания данного пакета соглашений является не только фактом признания уровня российских атомных технологий, но и выражением доверия компаниям российской атомной отрасли, способным реализовывать самые масштабные проекты в условиях ограниченных ресурсов и жестких временных рамок», - цитирует пресс-служба слова присутствовавшего на подписании соглашений заместителя генерального директора «Росатома» Кирилла Комарова.

«Таким образом, компании «Росатома» теперь будут сооружать 20 энергоблоков АЭС за рубежом, а общий портфель контрактов по строительству АЭС, поставкам топлива, обогащенного уранового продукта и других услуг превысит 74 миллиарда американских долларов», - подчеркивается в пресс-релизе компании «Русатом Оверсиз».

Справка УНИАН. Прямые переговоры между Fennovoima и «Русатом Оверсиз» начались в апреле 2013 года. С февраля того же года Fennovoima вела переговоры также и с Toshiba, однако в настоящий момент финская компания концентрируется на переговорах только с «Русатом Оверсиз». Компанией Fennovoima владеют 60 промышленных, торговых и энергетических предприятий из разных регионов Финляндии.

Fennovoima в 2011 году выбрала район Пюхяйоки в качестве площадки для новой АЭС. В январе 2012 Fennovoima получила заявки с предложениями по строительству станций от Areva и Toshiba. Переговоры продолжались в течение года и последние изменения в предложения были внесены в январе 2013.

В следующем месяце по результатам общей оценки совет директоров Fennovoima решил прервать процесс рассмотрения заявок и перейти к прямым переговорам с Тоshiba, а также приступить к оценке целесообразности строительства реактора средней мощности. Затем Fennovoima сообщила о том, что компания вступила в прямые переговоры с ЗАО "Русатом Оверсиз".

«Росатом» управляет всеми ядерными активами Российской Федерации, включая как гражданскую часть атомной отрасли, так и ядерный оружейный комплекс.