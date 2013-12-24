Китай выделит Пакистану 6,5 млрд долл. на развитие атомной энергетики

17:38, 24 декабря 2013
Атомная энергетика
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Китай профинансирует строительство двух ядерных реакторов в пакистанском мегаполисе Карачи, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Reuters.

Согласно информации агентства, сумма китайских инвестиций составит 6,5 млрд долл. Каждый из реакторов способен будет вырабатывать до 1100 мегаватт электроэнергии, и к моменту их введения в эксплуатацию в 2019 году АЭС в Карачи станет крупнейшей в стране.

О начале строительства двух новых реакторов, общая стоимость производства которых составит 9,59 млрд долл., стало известно еще в ноябре, однако информация об участии китайской стороны в этом проекте не разглашалась.

В понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что сотрудничество Китая и Пакистана носит исключительно мирный характер. На данный момент все АЭС Пакистана вырабатывают только 11 тыс. мегаватт электроэнергии, тогда как потребности всей страны составляют не менее 15 тыс. мегаватт.

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