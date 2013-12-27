Запорожская АЭС подключила третий энергоблок к сети

Крупнейшая в Украине Запорожская атомная электростанция 27 декабря подключила к энергосети третий блок после ремонта.

“27 декабря 2013 года в 16:58 энергоблок №3 после проведения текущего ремонта подключен к сети. Ведется набор мощности», - говорится в сообщении станции.

В тоже время сообщается, что 28 декабря 2013 года планируется отключение от энергосистемы второго блока Запорожской АЭС для проведения плановых ремонтных работ.

Радиационная обстановка на территории в пределах нормы.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2% до 22%.