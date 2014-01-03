На Ривненской АЭС из-за дефекта отключен энергоблок №4

Сегодня, 3 января, в 02:50 энергоблок №4 Ривненской АЭС отключен от энергосети из-за дефекта арматуры сепаратора-пароперегревателя в соответствии с согласованной заявкой.

Ориентировочная дата окончания ремонта – 7 января, сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-центра РАЭС Виктория Леонова.

Перед этим 2 января в 23.10 энергоблок №4 (ВВЭР-1000) Ривненской атомной электростанции был включен в сеть после проведения текущего ремонта, который длился с 31 декабря 2013 года в рамках балансовых ограничений.

По состоянию на 8 час 3 января в работе находятся два энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 1375 Мвт. Действует диспетчерское ограничение. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Энергоблок №1 (ВВЭР-440) – в резерве.

За прошедшие сутки действующими энергоблоками Ривненской АЭС выработано 33 млн. кВт ч электроэнергии.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм, уверила руководитель пресс-центра.