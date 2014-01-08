«Центрэнерго» намерено привлечь кредит на 571 млн грн для реконструкции Змиевской ТЭС
Энергогенерирующая компания «Центрэнерго», которая осенью прошлого года запустила два из четырех поврежденных после пожара блока Углегорской ТЭС, объявила тендер на привлечение кредита в размере 571 млн грн для реконструкции энергоблока №1 Змиевской ТЭС.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте «Государственные закупки».
Согласно тендерной документации, кредитные средства планируется привлечь сроком на 5 лет.
Конечный срок подачи предложений — 5 февраля 2014 года.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 25 декабря 2013 года утвердил технико-экономическое обоснование реконструкции энергоблока №1 Змиевской ТЭС общей стоимостью 810 млн грн.
В апреле 2013 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), включила 380 млн грн в тариф на электроэнергию “Центрэнерго” для реконструкции энергоблока №1 Змиевской ТЭС.
Компания «Центрэнерго» в январе-марте 2013 года получила чистую прибыль в размере 76,574 млн грн, в то время как аналогичный период прошлого года компания закончила с чистым убытком в 174,385 млн грн.
В 2012 году компания «Центрэнерго» увеличила чистую прибыль по сравнению с 2011 годом в 6,6 раза - до 233,766 млн грн с 35,23 млн грн.
Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.
78,29% акций «Центрэнерго» владеет НАК «Энергетическая компания Украины», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».