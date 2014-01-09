Запорожская АЭС в 2013 году уменьшила производство электроэнергии на 2,4%

Крупнейшая в Европе атомная станция Запорожская АЭС в 2013 году выработала 38,922 млрд кВт/ч, что 970 млн кВт/ч или 2,4% меньше, чем в 2013 году.

Как сообщили УНИАН в информационном цее ЗАЭС, «в 2013 году Запорожская АЭС выработала 38,922 млрд кВт/ч, что составляет 46,8% выработки атомных станций и 20,1% общей выработки электроэнергии в Украине.

В декабре 2013 года, выработка Запорожской атомной станции составила 3,189 млрд кВт/ч - 39,4% суммарной выработки электроэнергии в Украине и 17,2% электроэнергии, выработанной атомными станциями страны.

На сегодняшний день в Украине функционирует 4 атомных станций: ЗАЭС, ЮУАЭС, РАЭС, ХАЭС, установленная мощность которых составляет 6, 3, 2, 835 и 2 млн кВт соответственно – в общей сложности - 13,835 млрд кВт/ч.

Суммарная выработка АЭС Украины в 2013 году составила 83,209 млрд кВт/ч электроэнергии.

Как сообщал УНИАН, Запорожская АЭС в 2012 году увеличила производство электроэнергии по сравнению с 2011 годом на 0,54%, или на 223 млн кВт/ч - до 40,89 млрд кВт/ч, что составило более 1/5 всей электроэнергии, выработанной на протяжении 2012 года в Украине.

Справка УНИАН, Запорожская АЕС – крупнейший энергетический объект в Европе с установленной мощностью 6000 МВт. На ЗАЕС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок ЗАЭС был введен в эксплуатацию в 1984 г., шестой – в 1995 г. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2% до 22%.