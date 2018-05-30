Электроэнергетика переходит в зону "высокого напряжения"

В 2013 году производство электроэнергии и ее потребление неуклонно падали. Финальных результатов ни Госстат, ни Министерство энергетики и угольной промышленности пока не обнародовали, но за 11 месяцев производство электроэнергии снизилось, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, на 2%, а потребление - на 2,5%. Наибольшее сокращение продемонстрировала атомная генерация (АЭС) - выработка сократилась на 8%. Падение производства на тепловых электростанциях (ТЭС) составило всего 2,5% из-за необходимости сжигания профицитного угля.

Вместе с тем, значительный рост в прошлом году продемонстрировали гидроэлектростанции (ГЭС) и объекты альтернативной энергетики. Так, производство электроэнергии за 11 месяцев на ГЭС увеличилось на 36%, а на возобновляемых источниках - вдвое.

Прошедший год ознаменовался также падением темпов наращивания экспорта электроэнергии. За 11 месяцев показатель увеличился лишь на 2%, тогда как в 2012 году прирост составлял 52%. Это вызвано тем, что основное для Украины западное экспортное направление достигло своего максимума. Наличие значительных незадействованных мощностей генерации позволяет Украине увеличить экспорт электроэнергии в европейском направлении, но для этого необходимо провести ряд дорогостоящих мероприятий по увеличению пропускной способности энергосетей.

Старая песня на новый лад

В конце октября 2013 года Верховная Рада приняла Закон «Об основах функционирования рынка электроэнергии Украины», которым предусматривается внедрение новой, эффективной, по мнению авторов, модели организации рынка. Документ вступил в силу с 1 января 2014 года, однако реформирование будет постепенным. К 2016 году модель должна начать работу в пилотном режиме, а полностью - с 1 июля 2017 года.

Пока в Украине действует модель оптового рынка электроэнергии, принятая правительством в 1995 году. Согласно ей, вся производимая в Украине электроэнергия сливается в один котел, которым управляет госпредприятие «Энергорынок». Оно скупает и перепродает ее облэнерго, а те, в свою очередь, - конечному потребителю.

Во многом такая модель схожа с той, что использовалась странами Западной Европы в 80-90-е годы, но с одним большим исключением – наличие перекрестного субсидирования. В Украине так исторически сложилось, что население платит за потребленную электроэнергию по заниженным тарифам. А государство берет на себя выплату энергогенерирующим предприятиям образовывающейся разницы. По мнению многих экспертов, такая система является нерыночной и неэффективной. Она недостаточно гибкая, а принцип тарифообразования не стимулирует генерирующие компании к сокращению издержек и улучшению качества работы. Кроме того, существуют значительные ценовые перекосы. Так, стоимость электроэнергии для промышленного потребителя превышает уровень в ряде стран Евросоюза, тогда как домохозяйства имеют самые низкие тарифы в Европе.

Принятый осенью прошлого года закон предусматривает внедрение новых рыночных механизмов функционирования рынка электроэнергии. Эта модель предполагает полную ликвидацию единого посредника между производителями электроэнергии и потребителями, а также разделение рынка на несколько площадок. Первая позволит заключать прямые договора между участниками рынка, в документе она так и называется - «рынок двухсторонних договоров». Вторая площадка даст возможность энергогенерирующим компаниям продавать электроэнергию на бирже. В законе она определяется как рынок «на сутки вперед».

Также законом предполагается создание «балансирующего рынка», на котором будет осуществляться купля-продажа электроэнергии с целью покрытия дисбалансов в энергосистеме - фактическое сглаживание суточных колебаний производства и потребления электроэнергии.

Еще законом предусматривается создание рынка дополнительных услуг по регулированию частоты и активной мощности, первичному и вторичному регулированию.

На этапе рассмотрения данный закон получил неоднозначную оценку со стороны участников рынка. Мнения экспертного сообщества о реальной эффективности реформы также разошлись. Камнем преткновения стала статья 25, в которой речь идет о создании Фонда урегулирования стоимостного дисбаланса. Его задачей, по мнению авторов закона, является установление конкурентной среды на рынке электроэнергии. Впрочем, некоторые эксперты полагают, что Фонд будет продолжать политику субсидирования населения с целью сдерживания роста тарифов. Закон определяет, что Фонд фактически будет брать часть средств, полученных от продажи электроэнергии, у генерирующих компаний с низкой себестоимостью выработки и передавать их другим. При этом Фонд должен наполняться исключительно за счет производственной деятельности государственных АЭС и ГЭС, себестоимость электроэнергии которых на сегодняшний день является самой низкой среди всех представленных в Украине генераций. Таким образом, перекрестное субсидирование населения перекладывается на госпредприятия «Энергоатом» и «Укргидроэнерго», на которые приходится более половины всей электроэнергии, производимой в Украине.

Также в документе говорится, что учредителем Фонда является Кабинет министров, а его средства не включаются в государственный бюджет.

С другой стороны, в документе фактически ничего не упоминается о тепловых электростанциях, значительную часть которых контролирует крупнейший энергетический холдинг Украины «ДТЭК» бизнесмена Рината Ахметова. Частная компания может заключать прямые договора и забыть о дотировании населения.

Совершенно очевидно, что закон о либерализации не решает главную проблему рынка электроэнергии – не убирает перекрестное субсидирование на десятки миллиардов гривен. Роль донора просто перекладывается на испытывающих дефицит средств операторов действующих АЭС Украины – госпредприятие «Энергоатом» и госкомпанию «Укргидроэнерго», эксплуатирующую все крупные гидроэлектростанции страны. В выигрыше от внедрения новой модели оказываются практически полностью подконтрольная частным компаниям тепловая генерация и альтернативная энергетика.

Долги оплатят векселями

Правительство Украины в 2013 году вновь отложило кардинальное решение острой проблемы долгов коммунального хозяйства за потребляемые энергоресурсы. Объемы субсидирования предприятий ТКЭ достигли критической точки. По оценке экспертов, государству обойдется погашение разницы в тарифах на электроэнергию примерно в 40 млрд грн. И это не считая 17 млрд грн долга коммунальщиков перед «Нафтогазом» за потребленный газ. В виде временного выхода из ситуации в конце прошлого года Верховная Рада решила задействовать механизмы 90-х, когда для погашения долгов за энергоресурсы использовали финансовые векселя. Пока речь идет о долгах предприятий теплокоммунэнерго, которые возникли из-за разницы в тарифах на тепловую энергию и услуги по централизованному водоснабжению населения. Но Министерство энергетики и угольной промышленности разрабатывает схему ввода векселей для предприятий ТКЭ с целью осуществления взаиморасчетов по разнице в тарифах на электроэнергию.

Кабинет министров в канун Нового года успел одобрить выпуск векселей для покрытия задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию в 2013 году в размере 3,878 млрд грн. Правительство поручило Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства «срочно» утвердить формы договора о проведении расчетов между предприятиями теплоснабжения и поставщиками природного газа для погашения задолженности за использованный природный газ с помощью векселей. На очереди - долги за электроэнергию.

Эксперты отмечают, что механизм выпуска и оборота векселей для оформления задолженности продолжает оставаться неясным, и поэтому восприятие продукта неоднозначное.

Однако выпуск векселей - не единственный механизм, которым государство пытается латать бюджетные дыры. Правительство бросилось гасить обязательства коммунальщиков за счет средств атомщиков. В свою очередь, Верховная Рада разрешила оплату 1,3 млрд грн долгов предприятий теплокоммунэнерго, возникших из-за разницы в тарифах на тепло и водоснабжение, за счет прибыли НАЭК «Энергоатом». Главное научно-экспертное управление парламента уже сделало вывод, что данный закон был принят с рядом нарушений. В частности, он не содержал должного финансово-экономического обоснования.

Второе атомное дыхание

Немного ярких красок в мрачную энергетическую картину прошедшего года внесло уникальное событие. В начале декабря был продлен на 10 лет срок эксплуатации энергоблока №1 Южно-Украинской АЭС. Это событие стало вторым в истории эксплуатации атомных блоков с реакторами ВВЭР-1000. До этого подобный шаг осуществила Россия.

«Энергоатом» на техническое переоснащение блока потратил около 2,4 млрд грн. В конечном итоге Украина получила фактически новый атомный блок, который, согласно мнению специалистов, отвечает всем международным нормам по ядерной безопасности.

Необходимость продления срока эксплуатации энергоблоков - один из крайне важных вопросов государства. Технологии позволяют продлевать жизнь атомным блокам в среднем на 10-20 лет. Стоимость такой процедуры, по оценкам специалистов, составляет порядка 3 млрд грн, что примерно в десять раз дешевле строительства нового блока. Процесс предполагает полную замену оборудования и систем, отвечающих за безопасность атомного объекта.

По мнению директора по экономическим вопросам «Энергоатома» Николая Рачина, окупаемость продления срока эксплуатации составляет всего один год.

В сентябре прошлого года Кабинет министров увеличил объем финансирования комплексной программы повышения безопасности украинских атомных электростанций, рассчитанной до 2017 года, на 34,5% - до 16,8 млрд грн.

НАЭК «Энергоатом» по итогам прошлого года на эти цели привлек кредиты на сумму более 1 млрд долларов. На подходе продление сроков эксплуатации еще трех энергоблоков, которая заканчивается в 2014 и 2015 годах. Уже сейчас «Энергоатом» ведет переговоры с двумя государственными банками Украины о привлечении 3,1 млрд грн кредитов на реализацию программы повышения безопасности действующих блоков атомных электростанций.

Причиной, по которой «Энергоатом» вынужден решать вопросы ядерной безопасности за счет кредитов, является низкий тариф на отпуск электроэнергии. Некогда прибыльная компания уже два года подряд имеет только убытки (за 9 месяцев 2013 года - 4,7 млрд грн).

Сейчас тариф на отпуск электроэнергии «Энергоатома» составляет 23,08 коп. за 1 кВт/ч. По мнению экспертов, для полноценного функционирования компании тариф должен быть порядка 27,5 коп. за 1 кВт/ч.

Тариф на атомную электроэнергию в Украине в три раза ниже, чем тариф на тепловую электроэнергию. В Европе эта разница в среднем составляет около 30%.

Распродажа энергоактивов

Правительство в 2013-ом ставило целью завершить приватизацию энергогенерирующих предприятий. В начале года у государства в собственности находились «Донбассэнерго» и «Центрэнерго», продажу которых сорвали парламентские выборы-2012. Однако провести приватизационный конкурс по «Центрэнерго» в ушедшем году так и не удалось. На этот раз причина оказалась совершено другой - пожар, произошедший весной 2013 года, полностью уничтожил один из важных активов компании - Углегорскую ТЭС («Центрэнерго» эксплуатирует три электростанции - Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую общей мощностью 7 600 МВт, на Углегорскую станцию приходится почти половина).

Другое дело – приватизация «Донбассэнерго». На заре независимости Украины компания была одной из наиболее мощных, в нее входили Старобешевская, Славянская, Зуевская, Кураховская и Луганская теплоэлектростанции. Но в 2001 году за долги три последних станции удивительным образом «улетучились» из государственной собственности и оказались в руках Рината Ахметова, который объединил их в «Востокэнерго».

В данной ситуации продажа оставшихся двух тепловых станций была неминуемой. Фонд госимущества провел приватизационный конкурс по «Донбассэнерго» в конце августа.

Стоит отметить, что продажа этого актива вызвала невиданный ажиотаж на рынке. До последнего момента никто точно не мог сказать, кто же реально купит компанию.

К конкурсу, по решению правительства, допустили лишь тех, кто в течение последних трех лет поставлял на оптовый энергорынок Украины минимум 15% от объема производства «Донбассэнерго» или добывал на территории страны не менее 15% от потребляемого предприятием угля.

При таких условиях логично было предположить, что актив будет куплен также ДТЭК. Вместе с тем, накануне продажи компания сообщила, что не планирует участвовать в приватизационном конкурсе. Эксперты ломали голову, составляя прогнозы о новом собственнике. В конечном итоге им оказался донецкий бизнесмен Игорь Гуменюк. Его компания «Энергоинвест Холдинг» заплатила за 60,8% госпакета акций «Донбассэнерго» 719 млн грн. Всего в приватизационном конкурсе по продаже госпакета «Донбассэнерго» участвовали две компании.

Еще одним знаковым событием 2013 года стало приобретение за неделю до Нового года на приватизационном конкурсе малоизвестной киевской компанией «Укристгаз» 75% госпакета акций «Волыньоблэнерго» за 462 млн грн, что на 6 млн грн больше его начальной цены. Это - не первая покупка новоиспеченной компании. В конце 2012 года «Укристгаз» купил 94,5% госпакета акций крупнейшей в Украине теплоэлектроцентрали - Харьковской ТЭЦ-5, заплатив за пакет 339,9 млн грн. Имена бенефициаров компании не называются.

Итоги прошедшего года не позволяют делать позитивные прогнозы в отношении электроэнергетической отрасли на 2014 год. Падение потребления электроэнергии, а как следствие и снижение объемов ее производства в условия отсутствия роста экономики продолжится. Установление новых правил на рынке не решит хронических проблем, а лишь придаст им иной облик.

Артем Белоусов (УНИАН)