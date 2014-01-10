На АЭС Украины выработано 256 млн кВт/ч электроэнергии

На атомных электростанциях Украины 9 января выработано 256,07 млн кВт/ч электроэнергии, сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

По состоянию на 9 января в работе находятся 12 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

Энергоблок №1 Ривненской АЭС находится в резерве до 13 января в состоянии «горячий останов».

На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 14-е сутки планового ремонта.

Энергоблок №5 Запорожской АЭС находится в не плановом ремонте до 12 января.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 4 010 МВт, для Ривненской АЭС – 1 940 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 3 000 МВт, для Хмельницкой АЭС – 1 710 МВт.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.