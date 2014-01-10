Украина может получить от банков РФ 6 млрд долл. кредита на развитие атомной энергетики

Украина может получить от российских банков кредит в размере 6 млрд долларов на развитие отечественной атомной энергетики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, об этом сообщил правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами - участниками СНГ, Евразийского экономического сообщества и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян.

По его словам, договоренность о возможности получения кредита в этом объеме была достигнута в ходе заседания российско-украинской межгосударственной комиссии 17 декабря 2013 г.

«Комиссия дала поручение правительствам двух стран принять безотлагательные меры, которые будут способствовать росту объемов инвестиций в 2014 году. И одна из основных отраслей - ядерная энергетика. В частности, предлагается продолжить мероприятия по организации в Украине производства ядерного топлива для реакторов ВВР-1000, также подготовить предложения по сооружению 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС», - сообщил Мунтиян.

Он также отметил, что в ходе заседания комиссии были приняты решения по отраслевому сотрудничеству и восстановлению кооперационных связей.

“Это дает возможность привлечь инвестиции и осуществлять софинансирование уже согласованных совместных проектов. Речь идет о таких проектах, как строительство Каневской ГАЭС, расширение Каховской ГЭС, завершение строительства второй очереди Днестровской ГАЭС, строительство предприятий на основе Новоконстантиновского месторождения урановых руд, Ташлыкской ГАЭС и в целом энергетического комплекса Южно-Украинской АЭС, завода по производству ядерного топлива по российским технологиям”, - отмечается в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 г. по итогам заседания российско-украинской межгосударственной комиссии было подписано соглашение о снижении цены газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров, достигнуты договоренности о снятии ограничений в двусторонней торговле и о предоставлении Украине кредита в объеме 15 млрд долл.