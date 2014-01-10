«Турбоатом» провел успешные испытания гидротурбин, поставленных на ГЭС в Мексике

Завод «Турбоатом» провел успешные натурные испытания гидротурбин, поставленных на ГЭС Ла Йеска в Мексике.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, в декабре 2013 года испытания проводили сотрудники норвежской фирмы Sweco при участии специалистов «Турбоатома».

Впервые испытания гидротурбин «Турбоатома» проводились абсолютным термодинамическим методом. По результатам предварительного отчета «Турбоатом» подтвердил гарантии по мощности и КПД турбины. При максимальном напоре мощность турбины достигла 434,6 МВт, при предусмотренных контрактом 426,13 МВт, средневзвешенный КПД – 95,61%, при гарантированных – 94,92%.

Турбины сданы в промышленную эксплуатацию. Гарантийный период работы составит два года.

В соответствии с контрактом, подписанным в 2008 году, для ГЭС ЛА Йеска «Турбоатом» изготовил и поставил две радиально-осевые гидротурбины единичной мощностью 380 МВт и диаметром рабочего колеса 5,3 м со встроенными кольцевыми затворами.

Изготовление и поставку оборудования предприятие завершило в 2010 году. В октябре-ноябре 2012 года два гидроагрегата поэтапно были введены в эксплуатацию. Общая номинальная мощность станции составила 750 МВт.

Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру «Турбоатома» входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования. Управление государственной частью акций ОАО «Турбоатом» осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций.