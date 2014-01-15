Запорожская АЭС подключила к сети пятый энергоблок

Крупнейшая в Украине Запорожская атомная электростанция 12 января 2014 года подключила к энергосети страны блок №5 после проведения внепланового ремонта, сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

«Энергоблок № 5 Запорожской АЭС 12.01 в 9:00 подключен к сети», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на атомных электростанциях Украины 12 января выработано 261,52 млн кВт/ч электроэнергии.

По состоянию на 13 января в работе находятся 13 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

На энергоблоке №1 Ривненской АЭС с 00:20 13 января ведутся операции по запуску блока.

На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 17-е сутки планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 4 415 МВт, для Ривненской АЭС – 2 130 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 2 995 МВт, для Хмельницкой АЭС – 1 710 МВт.

Как сообщал УНИАН, Запорожская атомная электростанция 8 января отключила от энергосети блок №5 для проведения внепланового ремонта.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2% до 22%.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.