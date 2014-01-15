Количество нарушений в работе украинских АЭС сократилось на 27%

Количество нарушений в работе атомных электростанций Украины по итогам 2013 года сократилось на 27% - до 11 с 15 в 2012 году, сообщает Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины (ГИЯРУ).

Согласно сообщению, в прошлом году произошло минимальное количество нарушений в работе атомных блоков по сравнению с 2001-2012 годами.

В частности, на Запорожской АЭС было зафиксировано 5 нарушений, на Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС – по 2 нарушения. При этом ни одно из нарушений не привело к превышению уровней и норм безопасной эксплуатации.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.