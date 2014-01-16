Ривненская АЭС подключила энергоблок №1 к сети, отключила блок №2

Ривненская атомная электростанция 13 января подключила к энергосети блок №1, который находился в резервном состоянии по диспетчерским ограничениям с 1 сентября 2013 года, говорится в сообщении НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, энергоблок №2 Ривненской АЭС 14 января в 1:04 был отключен от сети для проведения планового ремонта.

Как отмечается в сообщении Ривненской АЭС, во время ремонта планируется выполнить перегрузку ядерного топлива; ремонт реактора; ремонты турбин и генераторов и т.д.

«Ремонт считается средним и рассчитан на 65 суток», - говорится в сообщении Ривненской АЭС.

Как передает пресс-служба станции, также планируется выполнить ряд сверхрегламентных работ, направленных на повышение безопасности. В частности, ремонт парогенераторов с заменой штуцеров периодической продувки; обследование технического состояния теплообменников системы аварийного охлаждения активной зоны реактора; обследование технического состояния теплообменников охлаждения воды бассейна выдержки отработавшего ядерного топлива и замена выключателей распределительного устройства напряжением 6кВ совместно с релейными отсеками.

Согласно данным НАЭК «Энергоатом», по состоянию на 14 января в работе находятся 13 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 18-е сутки планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 4 465 МВт, для Ривненской АЭС – 2 100 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 2 995 МВт, для Хмельницкой АЭС – 1 710 МВт.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 мощностью 420 тыс. кВт - с 1980 года, блок №2 мощностью 415 тыс. кВт - с 1981 года, блок №3 мощностью 1 млн кВт - с 1986 года, блок №4 мощностью 1 млн кВт - с 2004 года.

10 декабря 2010 года Госатомрегулирования Украины дало разрешение на продление срока эксплуатации энергоблоков №№ 1,2 РАЭС еще на 20 лет: до 2030 и 2031 годов соответственно.