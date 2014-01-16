«Энергоатом» планирует привлечь кредит на 400 млн грн

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, планирует привлечь кредитную линию на сумму 400 млн грн.

Как говорится в сообщении, размещенном на веб-портале «Государственные закупки», госкомпания объявила тендер на привлечение кредитных средств.

Согласно сообщению, «Энергоатом» намерен привлечь кредитную линию сроком на один год.

Конечный срок подачи заявок на участие в тендерах и раскрытие предложений – 17 февраля 2014 года.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2013 года компания «Энергоатом» привлекла у Государственного экспортно-импортного банка Украины («Укрэксимбанк») кредит в размере 50 млн долл.

Также в декабре «Энергоатом» привлек у российского «Банка ВТБ» кредит в размере 40 млн долл.

За первые три месяца 2013 года «Энергоатом» привлек более 800 млн грн у различных банков Украины.

В конце марта 2013 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о предоставлении «Энергоатому» кредита на сумму 300 млн евро для реализации Комплексной программы повышения уровня безопасности энергоблоков АЭС Украины.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства до 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.