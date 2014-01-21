На Хмельницкой АЭС начала работу миссия технической поддержки Всемирной ассоциации операторов АЭС

На Хмельницкой атомной электростанции с 21 января начала работу миссия технической поддержки Всемирной ассоциации операторов АЭС (ВАО АЭС), сообщает пресс-служба министерства энергетики и угольной промышленности.

«Цель визита - предоставление лучшей мировой практики и обмен опытом по вопросам культуры безопасности ремонтного персонала атомных электростанций», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на учредительном совещании генеральный директор Хмельницкой АЭС Николай Панащенко ознакомил гостей с основными производственными показателями деятельности предприятия и доложил о готовности работать на достижение максимального результата по совершенствованию безопасной и надежной работы атомной электростанции.

«Культура безопасности атомной станции является приоритетом и необходимостью при выполнении всех ремонтных работ. К процессу формирования культуры безопасности привлечен весь персонал, начиная с высшего административного уровня», - цитирует пресс-служба министерства слова гендиректора Хмельницкой АЭС.

Особое внимание руководства Хмельницкой АЭС, как отмечается в сообщении, направлено на обеспечение приоритета безопасности населения и охраны окружающей среды, а также соблюдение требований норм, правил и стандартов по ядерной и радиационной безопасности.

Справка УНИАН. ВАО АЭС - всемирная ассоциация операторов АЭС. Предпосылкой создания ВАО АЭС стала авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году. ВАО АЭС была создана после Чернобыльской аварии операторами АЭС всего мира, которые стремились сделать все возможное, чтобы предотвратить повторение подобной аварии. Официально о создании ВАО АЭС было провозглашено на учредительной ассамблее 15 мая 1989 года в Москве.

Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции – покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.