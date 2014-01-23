На Чернобыльской АЭС начала работу миссия МАГАТЭ
Начата экспертиза проекта модернизации завода по переработке твердых радиоактивных отходов.
На Чернобыльской атомной электростанции 22 января миссия МАГАТЭ начала работу по экспертизе проекта модернизации завода по переработке твердых радиоактивных отходов, говорится в сообщении пресс-службы АЭС.
Согласно сообщению, миссия рассмотрит проект технической спецификации на модернизацию установки сжигания радиоактивных отходов (РАО) завода.
«Модернизация установки сжигания предполагает создание и включение в технологическую цепочку завода дополнительного узла парафинирования для выполнения технологических операций по смешиванию полученной в результате сжигания РАО несгораемого продукта в виде золы и пепла с парафином перед его прессованием», - говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба, необходимость такой операции вызвана присутствием в золе и пепле легких летучих фракций, которые в процессе прессования могут выйти за пределы конструкции.
Работа миссии продлится до 24 января 2014 года.
Как сообщал УНИАН, по словам гендиректора ЧАЭС Игоря Грамоткина, поддержание безопасного состояния площадки Чернобыльской АЭС и проведение работ по снятию с эксплуатации энергоблоков станции ежегодно обходится госбюджету в 50 млн евро.
На создание на промышленной площадке Чернобыльской АЭС инфраструктуры для обращения с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами в 2013 году было предусмотрено 52,553 млн грн.