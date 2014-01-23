На Чернобыльской АЭС начала работу миссия МАГАТЭ

На Чернобыльской атомной электростанции 22 января миссия МАГАТЭ начала работу по экспертизе проекта модернизации завода по переработке твердых радиоактивных отходов, говорится в сообщении пресс-службы АЭС.

Согласно сообщению, миссия рассмотрит проект технической спецификации на модернизацию установки сжигания радиоактивных отходов (РАО) завода.

«Модернизация установки сжигания предполагает создание и включение в технологическую цепочку завода дополнительного узла парафинирования для выполнения технологических операций по смешиванию полученной в результате сжигания РАО несгораемого продукта в виде золы и пепла с парафином перед его прессованием», - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, необходимость такой операции вызвана присутствием в золе и пепле легких летучих фракций, которые в процессе прессования могут выйти за пределы конструкции.

Работа миссии продлится до 24 января 2014 года.

Как сообщал УНИАН, по словам гендиректора ЧАЭС Игоря Грамоткина, поддержание безопасного состояния площадки Чернобыльской АЭС и проведение работ по снятию с эксплуатации энергоблоков станции ежегодно обходится госбюджету в 50 млн евро.

На создание на промышленной площадке Чернобыльской АЭС инфраструктуры для обращения с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами в 2013 году было предусмотрено 52,553 млн грн.