Боливия решила построить первую в стране атомную электростанцию

Президент Боливии Эво Моралес объявил о планах строительства первой АЭС в стране, сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.

По словам Моралеса, создание собственных технологий мирного атома является стратегическим приоритетом для южноамериканского государства.

Выступая в Конгрессе Боливии, Моралес заявил, что помощь в создании проекта стране решили оказать Франция, Аргентина и Иран. В ближайшее время будет создана комиссия на высшем уровне, которая займется непосредственной проработкой вопроса.

Только три страны в Латинской Америке сейчас имеют собственные атомные станции. Аргентина, Бразилия и Мексика начали работу над ядерными программами еще в 70-х годах. В Чили есть только несколько маломощных экспериментальных реакторов.