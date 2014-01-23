На Хмельницкой АЭС проведены пожарно-тактические учения

На территории Хмельницкой атомной электростанции с 20 по 23 января были проведены пожарно-тактические учения по тушению условного пожара в помещении блока мастерских спецкорпуса АЭС, говорится в сообщении станции.

Учения проводились подразделениями Нетешинского государственного пожарно-спасательного отряда (ГПСО) Главного управления государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Хмельницкой области.

В ходе учений отрабатывались действия, указанные в оперативном плане пожаротушения в спецкорпусе Хмельницкой АЭС. В частности, порядок организации эвакуации персонала из помещений спецкорпуса в случае возникновения пожара, действия личного состава пожарно-спасательных подразделений в зоне ионизирующего облучения, порядок поиска и спасения людей в непригодной для дыхания среде, ликвидация чрезвычайных ситуаций при тушении пожаров разлитого масла, проверка оперативной готовности штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

К проведению учений привлечены 6 пожарных автомобилей основного назначения, 3 автомобиля специального назначения и 35 человек личного состава третьего ГПСО, а также работников соответствующих подразделений Хмельницкой АЭС.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции – покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины. Проверки и экспертизы, проведенные государственными и независимыми международными экспертами МАГАТЭ, Рискаудит, TACIS, ВАО АЭС, подтверждают высокий уровень безопасности энергоблоков ХАЭС.