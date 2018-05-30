Ядерные отходы грозят испортить отношения с Россией

Украина с 2013 года должна была начать прием из России первых тонн ранее вывезенных на хранение ядерных отходов. Но из-за халатности чиновников страна оказалась полностью неготовой к выполнению этой задачи – провален план по строительству хранилища. Пока Москва согласилась отсрочить на три года возврат отработанного ядерного топлива, повысив плату за его хранение. Но если Украина не построит ЦХОЯТ и к 2016 году — а, скорее всего, так и будет - Кремль сможет предъявить не только финансовые, но и политические претензии.

Плата за несуществующую переработку

Первые тонны высокоактивных ядерных отходов должны были быть возвращены из России в Украину еще в 2010 году. Именно к этому времени страна обязалась построить централизованное хранилище радиоактивных отходов (ЦХОЯТ). Но все свелось лишь к разработке технико-экономического обоснования проекта. «Подвиг» совершила и Верховная Рада, которая после длительных дебатов дала добро на создание ЦХОЯТ в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Но когда Украина приступит к строительству, одному Богу известно.

Между тем, в августе 2012 года исполняющий обязанности председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Дмитрий Бобро сделал сенсационное заявление: в 2013 году в Украину должны начать возвращаться из России радиоактивные отходы, полученные в результате переработки отработанного топлива отечественных АЭС. Но хранить-то их негде. Украина, которая эксплуатирует ядерные электростанции последние 40 лет, оказалась не готова к выполнению этой задачи.

После мучительных переговоров Россия согласилась отсрочить возврат переработанного ядерного топлива, пока Украина, где доля четырех АЭС в общем производстве электроэнергии составляет порядка 44%, не построит собственное хранилище. Но при этом цена услуги хранения радиоактивных отходов многократно выросла - с 2001 по 2011 год увеличилась почти в 3,4 раза.

Как отметила директор по вопросам информации и связям с общественностью ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная, главная причина задержки строительства ЦХОЯТ - отсутствие средств у НАЭК «Энергоатом».

«У «Энергоатома» нет просто средств уже на протяжении двух лет, чтобы начать реализацию проекта. Средства просто не включены в тариф», - сказала эксперт.

Вместе с тем, по ее словам, строительство хранилища экономически выгодно Украине. «Первая очередь стоит около 150 млн долл. России мы ежегодно платим порядка 100 млн долл за то, что отправляем туда наше отработанное топливо. За два года мы бы сэкономили 200 млн долл. Этот проект укрепляет энергетическую безопасность страны», - подчеркнула Кошарная.

Эксперты обращают внимание на то, что ЦХОЯТ предназначено для хранения переработанного ядерного топлива большинства украинских АЭС с реакторами ВВЭР-1000. Но в России пока нет завода по его переработке.

«По «тысячникам» переработка в России еще не начата, завод по переработке еще не построен. У них просто физически нет таких мощностей. Ожидается после 2020 года. Однако никаких официальных уведомлений пока не было», - сообщила исполнительный директор по ядерной и радиационной безопасности и научно-технической поддержке НАЭК «Энергоатом» Наталья Шумкова.

В тоже время она отметила, что переговоры с российской стороной по согласованию графиков возврата уже ведутся. По словам Шумковой, «Энергоатом» сейчас отправляет в Россию отработанное в ВВЭР-1000 топливо только на хранение. Но самое интересное - страна платит не только за хранение, но и за его переработку, которой нет.

Новое хранилище в придачу?

Кроме ЦХОЯТ, Украина хочет построить еще одно хранилище ядерных отходов. Располагаться оно будет также в зоне отчуждения ЧАЭС на площадке комплекса «Вектор». Туда планируется свозить с 2016 года остеклованные высокоактивные ядерные отходы из России после переработки отработанного ядерного топлива украинских АЭС с реакторами типа ВВЭР-440 (два блока Ривненской АЭС).

По словам технического директора «Централизованного предприятия по обращению с радиоактивными отходами» Романа Темного, «жизнеспособность» хранилища составит до 100 лет, а размер общих капитальных вложений - 260 млн грн. Само же оборудование «выдержит» приемку отходов 30 лет.

Но успеет ли Украина к 2016 году осуществить задуманное - большой вопрос. Ведь до сих пор еще не утверждено технико-экономическое обоснование проекта. А все потому, что "палки в колеса" ставит все та же российская сторона.

Как отметила на заседании Государственной инспекции по ядерному регулированию Шумкова, все технические условия проекта будут отражены в международном контракте. «Этот контракт рассматривается нами с привлечением администрации зоны отчуждения, проектантов и всех тех организаций, которые сейчас связаны с проектированием данного хранилища», - подчеркнула она.

При этом контракт требует согласования с российской стороной.

«На сегодня контракт пока не согласован, поскольку очень длительный тяжелый процесс согласования как критериев приемки, так и технических условий, а также сроков начала возврата. Не для кого не секрет, что первые сроки, которые обсуждались - 2013 год. В рамках переговоров доказано, что такие обязательства (по возврату отходов) у нас не возникают. Возникает вопрос 2016 - 2017 года, поэтому строительство инфраструктуры в Украине является очень важным», - отметила Шумкова.

«Поскольку переговорный процесс очень сложный, при этом Россия - монополист не только в переработке, но и в приемке отработанного ядерного топлива, а у нас нет централизованного хранилища, мы завязаны с двух сторон. Любые наши позиции переносятся на переговорный процесс по вывозу отработанного ядерного топлива", - добавила представитель «Энергоатома».

Свою лепту в строительство хранилищ внесла и административная реформа. Госкомитет по ядерному регулированию был расформирован в 2010 году, а созданная вместо него Государственная инспекция по ядерному регулированию проверяла соответствие проектов нормам ядерной и радиационной безопасности до августа 2013 года.

По мнению Шумковой, такая «нерасторопность» госрегулятора делает проект неактуальным по ряду экономических показателей. И это еще не говоря о проблеме строительства отдельной железнодорожной ветки к могильнику в Чернобыле. Пока утвердят техническую смету «Вектора», вне всякого сомнения, вырастет смета строительства.

Опыт как позитив

Во всей этой непростой истории есть все же позитив - опыт. Запорожская АЭС девять лет назад первой среди атомных станций Украины с реакторами типа ВВЭР-1000 построила сухое хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ).

После завершения эксплуатации в активных зонах реакторов отработавшее ядерное топливо выгружается в приреакторные бассейны выдержки, где хранится в течение 4-5 лет с целью уменьшения остаточного энерговыделения. После охлаждения топливо загружается в специальные контейнеры, которые обеспечивают безопасность при его транспортировке, и отправляется в хранилище. Что же заставило Украину реализовать такой проект?

«Потому что в России приняли закон, запрещающий ввоз иностранных радиоактивных отходов. Поэтому РФ и не принимала отработавшее наше топливо. Тогда сложилась критическая ситуация, надо было быстро решать, вот - и решили. Теперь у нас есть опыт и лицензирования, и строительства», - сказала Кошарная.

Технология запорожского СХОЯТ базируется на хранении отработанных топливных сборок в вентилируемых бетонных контейнерах, расположенных на специальной отгороженной площадке в пределах атомной станции. Проектный объём СХОЯТ обеспечит на ближайшие 50 лет хранение отработанных топливных сборок, которые будут изыматься из реакторов в течение всего срока эксплуатации станции.

В настоящее время СХОЯТ эксплуатируются во многих странах мира как на АЭС, так и на специально отведенных для этого площадках. Срок их «жизни» - от 30 до 100 лет. Сухое хранение ОЯТ является промежуточным. По истечении определенного времени, топливо необходимо будет все равно извлечь и направить на переработку или окончательное захоронение. Однако после периода сухого хранения уровни излучения и температура отработанного ядерного топлива будут намного ниже, что значительно облегчит обращение с ним.

На начало 2010-х годов сухие системы хранения ОЯТ реализованы в США, Канаде, Германии, Великобритании, Японии и других странах.

Энергетики отмечают, что те ядерные отходы, которые мы привыкли расценивать как мусор, в недалеком будущем, при условии внедрения новых технологий, будут являться ценным источником энергии. Как известно, на эксплуатируемых сейчас отечественных АЭС «сгорает» лишь около 4% урана, содержащегося в тепловыделяющих сборках (ТВС). «Остатки» Украина отправляет на переработку в Россию. Там уран извлекают из отработанных сборок и используют при изготовлении новых ТВС. Кстати, с учетом описанного производственного цикла, Украина вправе претендовать на компенсацию.

В Украине для Хмельницкой, Южно-Украинской и Ривненской атомных станций задержка с решением вопроса о строительстве хранилища для ядерных отходов может оказаться роковой к началу 2016 года.

Артем Белоусов (УНИАН)