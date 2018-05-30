Ядерная безопасность в кредит

«Энергоатом», являющийся оператором действующих в Украине атомных электростанций, планирует до конца 2013 года привлечь кредиты на сумму более 1 млрд долларов. Деньги будут направлены для решения острейшей проблемы - продление сроков работы атомных реакторов. Компания могла бы справиться и собственными ресурсами, но регулирующие органы отказывают атомщикам в повышении тарифа.

Необходимость продления срока эксплуатации энергоблоков - один из крайне важных вопросов государства. Технологии позволяют продлевать жизнь атомным блокам в среднем на 10-20 лет. Стоимость такой процедуры, по оценкам специалистов, составляет порядка 3 млрд грн, что примерно в десять раз дешевле строительства. Процесс предполагает полную замену оборудования и систем, отвечающих за безопасность атомного объекта.

По мнению директора по экономическим вопросам «Энергоатома» Николая Рачина, окупаемость продления срока эксплуатации составляет всего один год. «Средний отпуск электроэнергии с одного блока - более 6,1 млрд кВт/ч. Разница в тарифе в прошлом году между атомными и тепловыми станциями составляла 37,7 коп за кВт/ч. Если не продлевать эксплуатацию блока, что не возможно для обеспечения безопасности, и замещать его тепловыми блоками, то электроэнергия на оптовом рынке станет дороже на 2,3 млрд гривен. Это практически стоимость продления эксплуатации одного блока. То есть, окупаемость вложенных денег в продление эксплуатации составляет один год», - сказал Рачин.

Сейчас «Энергоатом» нашел деньги на продление срока эксплуатации одного блока Южно-Украинской АЭС, вложив уже более половины необходимых средств. Но на подходе еще три реактора, срок эксплуатации которых заканчивается в 2014 и 2015 годах.

Заниженный тариф бьет по «Энергоатому»

Доля электроэнергии, которую вырабатывают украинские АЭС, составляет около 50% в общем энергобалансе страны. Многочисленные проверки международных специалистов в атомной отрасли неоднократно подтверждали высокий уровень ядерной безопасности отечественных энергоблоков. Однако низкий тариф на электроэнергию, отпускаемую атомными станциями, не позволяет компании решать первоочередные вопросы безопасности. Уже сейчас не хватает средств на выполнение важных инвестиционных задач.

Эксперты атомной отрасли бьют тревогу: если тариф на атомную электроэнергию не будет увеличен, то уже к концу 2015 года 3 из 15 энергоблоков украинских АЭС могут быть остановлены, что приведет к существенному удорожанию электроэнергии для всех групп потребителей и негативно скажется на экономике страны в целом.

«Повышение тарифа не может быть меньше, чем на 20-30% уже в этом году», - говорит директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко. По его мнению, тариф повышать необходимо, ведь других источников, которые могут покрыть кредитные обязательства «Энергоатома», просто не существует.

В свою очередь, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), не только не разрешает «Энергоатому» повысить тариф, но даже из года в год понижает его. К примеру, в начале 2013 года тариф на отпуск электроэнергии снизился на 2,7% – с 21,1 коп. до 20,53 коп. за 1 кВт/ч.

«Энергоатом» - компания государственная. Чем меньше будет ее тариф, тем выше можно поставить тариф для частной генерации», - подчеркивает Омельченко. Эксперт пояснил: «Если увеличивать тариф для «Энергоатома», сохраняя средний тариф на электроэнергию, то тогда надо уменьшать тариф для тепловой генерации». По мнению Омельченко, этого никто делать не собирается, интересы «Энергоатома» некому лоббировать с такой силой, как интересы тепловой генерации или возобновляемых видов энергии, которые находятся в частной собственности.

«На сегодня «Энергоатом» является для Национальной комиссии самым удобным механизмом сдерживания роста оптовой цены и, соответственно, розничных цен. Это приводит к ограничению тарифа», - утверждает директор по экономическим вопросам НАЭК «Энергоатом» Николай Рачин.

«Энергоатом» изгаляется, как может - урезаются важнейшие статьи расходов. К примеру, в 2012 году атомщики планировали на безопасность блоков направить 3,95 млрд грн. Фактически сумели собрать на эти цели чуть больше половины - 1,739 млрд грн.

Кстати, НКРЭ без особых проблем утверждает много миллиардные инвестпрограммы крупнейшего частного энергетического холдинга страны, закладывая эти суммы в тариф на производимую им электроэнергию.

Как отмечает исполнительный директор по ядерной и радиационной безопасности и научно-технической поддержке НАЭК «Энергоатом» Наталья Шумкова, «дефицит тарифов блокирует выполнение работ для безопасности АЭС. Общая потребность атомных станций составляет 2,9 млрд грн. Вместе с тем, в тариф включены всего 516 млн грн. Таким образом, дефицит составляет 2,5 млрд грн».

Поэтому компании и приходится брать сторонние кредиты на перечисленные цели, хотя могла бы справляться с задачами собственными ресурсами, если бы разрешили поднять тариф на 5 копеек за кВт/ч.

Частная теплогенерация «задвигает» мирный атом

По итогам 2012 года, доля атомных электростанций в общей структуре производства электроэнергии в Украине сократилась на 1% - до 45,5%. В то время как тепловая генерация нарастила свое участие до 44,7% с 43,7%. Кроме того, производственная программа «Энергоатома» на 2013 год по отпуску электроэнергии в Оптовый рынок урезана на 3 млрд кВт/ч. В денежном выражении компания потеряет примерно 650 млн грн. В условиях стабильного спроса на электроэнергию, образовавшуюся дыру охотно примутся латать тепловые станции и выручат от этого почти 2 млрд грн. Таким образом, в 2013 году потребителям электроэнергия обойдется на 1,3 млрд грн дороже, что, конечно, скажется на тарифе. НКРЭ с начала года увеличила на 5% розничные тарифы на электроэнергию энергоснабжающих предприятий.

Попытки ущемить атомщиков осуществляются и на законодательном уровне. Принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект о либерализации рынка электроэнергии предполагает создание фонда распределения стоимостного дисбаланса и его наполнение исключительно за счет средств атомных и гидроэлектростанций. То есть, потери, которые несут частные компании от продажи электроэнергии по заведомо заниженным тарифам, будут покрываться за счет государственных компаний.

«Та схема, которая предложена с существованием фонда, она, конечно, неприемлема. Получается, что за счет государственных компаний будет поддерживаться частный бизнес», - утверждает директор по вопросам информации и связям с общественностью ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная.

Мирный атом нуждается в поддержке

Несмотря на ежегодные заявления первых лиц государства о том, что реальной альтернативы атомной энергетики нет, в действительности пока все происходит с точностью наоборот. Исправить ситуацию без вмешательства Президента Украины Виктора Януковича не получится. Ведь интересы атомщиков практически не кем не отстаиваются. «Энергоатом» - всего лишь эксплуатирующая организация, которая выполняет четко поставленные перед ней задачи.

Специалисты атомной отрасли, профсоюзы, а также отдельные политические деятели считают, что следует создать специальное агентство по управлению атомным промышленным комплексом страны, который бы защищал и отстаивал интересы атомщиков. В коридорах власти обсуждают возможность создания Агентства по вопросам ядерной энергетики.

Но главное то, что промедление с рассмотрением этих вопросов наносит непоправимый вред стране, в конце концов приведет к стремительному росту цен на электроэнергию для всех слоев населения.

Артем Белоусов (УНИАН)

***За октябрь-декабрь 2012 года «Энергоатом» привлек кредитные средства в размере около 800 млн грн у «Альфа-Банка» и «Укрэксимбанка», 35 млн долларов у Amsterdam Trade Bank, а также 600 млн евро у Европейского банка реконструкции и развития и Европейского сообщества по атомной энергии (Euratom) для реализации инвестиционного проекта по повышению безопасности атомных электростанций Украины.

За первые три месяца 2013 года «Энергоатом» привлек более 800 млн грн у различных банков Украины. В конце марта 2013 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о предоставлении «Энергоатому» кредита на сумму 300 млн евро для реализации Комплексной программы повышения уровня безопасности энергоблоков АЭС Украины.

В начале мая 2013 года «Энергоатом» объявил тендер на привлечение кредитных средств в размере 390 млн грн.