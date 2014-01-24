«Энергоатом» выплачивает ежегодно около 650 млн грн налога за создание радиоактивных отходов
Также выплачено около 2,5 млрд грн в фонд обращения с радиоактивными отходами
Госкомпания НАЭК «Энергоатом», являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, ежегодно выплачивает около 650 млн грн экологического налога за создание радиоактивных отходов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве 24 января заявил исполняющий обязанности президента НАЭК «Энергоатом» Никита Константинов.
«Ежегодно мы выплачиваем экологический налог за создание радиоактивных отходов и это около 650 млн грн в год», - сказал Константинов.
Также и.о. президента отметил, что всего НАЭК «Энергоатом» выплатил около 2,5 млрд грн, которые направляются в фонд обращения с радиоактивными отходами.
«За счет этих средств должны быть построены хранилища для наших радиоактивных отходов в Чернобыльской зоне, а также хранилища для высокоактивных радиоактивных отходов, которые мы будем получать после переработки отработанного ядерного топлива из Российской Федерации», - отметил Константинов.
По словам руководителя «Энергоатома», все затраты на обращение с радиоактивными отходами включены в себестоимость производства электроэнергии, которая на сегодняшний день почти самая низкая в Украине, конкурировать может только с гидроэлектростанциями.
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Подводя итоги работы «Энергоатома» в 2013 году, Константинов отметил, что компания выплатила в бюджеты всех уровней более 6,5 млрд грн налогов, превысив на 30% объем начисленных средств.
Как ранее сообщал УНИАН, НАЭК «Энергоатом за 2013 год снизил доход от реализации электроэнергии по сравнению с 2012 годом на 6,3% - до 20,601 млрд грн.
Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.
По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.
Чистый убыток компании по итогам 2012 года составил 2,73 млрд грн, в то время как 2011 год «Энергоатом» закончил с чистой прибылью в 2,38 млрд грн.