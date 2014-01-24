«Энергоатом» продолжает переговоры с «Росатомом» о строительстве блоков на Хмельницкой АЭС

Госкомпания НАЭК «Энергоатом», являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, продолжает переговоры с российской государственной корпорацией «Росатом» о строительстве двух энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве 24 января заявил исполняющий обязанности президента НАЭК «Энергоатом» Никита Константинов.

«Продолжаются переговоры с нашими российскими коллегами», - сказал Константинов.

В то же время глава «Энергоатома» отметил, что переговоры о финансировании проекта продолжаются на государственном уровне.

«Строительство энергоблоков реализуется на основании международного конкурса, который был проведен. Победившая российская организация, «Атомстройэкспорт» также обязалась предоставить значительный объем финансирования проекта. Вот эти переговоры по финансированию и продолжаются. Они идут не только на уровне «Энергоатома», они идут и на государственном уровне», - отметил Константинов.

Также он добавил, что данный вопрос поднимался на заседании межгосударственной комиссии в декабре прошлого года.

«Даны соответствующие поручения правительствам двух стран проработать этот вопрос», - добавил Константинов.

Справка УНИАН. Строительство двух энергоблоков Хмельницкой АЭС было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. Строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 - 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости.

9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO.