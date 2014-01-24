Запорожская АЭС устанавливает программно-технический комплекс нового поколения

16:49, 24 января 2014
Атомная энергетика
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Работы ведутся в рамках программы продления срока эксплуатации оборудования.

Запорожская атомная электростанция

На втором энергоблоке Запорожской АЭС начата замена оборудования унифицированного комплекса технических средств системы нормальной эксплуатации реакторного отделения (УКТС СНЭ РО) на программно-технический комплекс (ПТК) нового поколения производства ЗАО «СНПО «Импульс».

Как сообщили УНИАН в информцентре Запорожской атомной станции, работы ведутся в рамках программы продления срока эксплуатации оборудования энергоблока.

Внедрение нового программно-технического комплекса, по данным информцентра, позволит повысить общий уровень безопасности энергоблока за счет надежности оборудования, которая обеспечивается применением новых технических средств на базе микропроцессорной техники со встроенными функциями самодиагностики, а также структуры резервирования, позволяющей исключить формирование ложных команд (сигналов) в случае выхода составных частей техкомплекса из строя. Комплекс также предусматривает введение непрерывного контроля и диагностирования технического состояния программно-технических средств, сбора, обработки, хранения и отображения информации.

По времени замена оборудования УКТС на ПТК рассчитана на 58 суток.

«Комплекс подготовительных работ уже выполнен, и сейчас новый программно-технический комплекс устанавливают на системе нормальной эксплуатации реакторного отделения. Работы идут в рамках строго регламентированного графика ремонта», - сообщили в информцентре станции.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – самая мощная АЭС в Европе и лидер электроэнергетики Украины, представляет собой уникальный энергокомплекс из 6 отдельных энергоблоков общей мощностью 6 000 МВт. Первый блок станции был построен в 1984 г. последний – в 1995 г.

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