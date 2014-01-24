Запорожская АЭС устанавливает программно-технический комплекс нового поколения

На втором энергоблоке Запорожской АЭС начата замена оборудования унифицированного комплекса технических средств системы нормальной эксплуатации реакторного отделения (УКТС СНЭ РО) на программно-технический комплекс (ПТК) нового поколения производства ЗАО «СНПО «Импульс».

Как сообщили УНИАН в информцентре Запорожской атомной станции, работы ведутся в рамках программы продления срока эксплуатации оборудования энергоблока.

Внедрение нового программно-технического комплекса, по данным информцентра, позволит повысить общий уровень безопасности энергоблока за счет надежности оборудования, которая обеспечивается применением новых технических средств на базе микропроцессорной техники со встроенными функциями самодиагностики, а также структуры резервирования, позволяющей исключить формирование ложных команд (сигналов) в случае выхода составных частей техкомплекса из строя. Комплекс также предусматривает введение непрерывного контроля и диагностирования технического состояния программно-технических средств, сбора, обработки, хранения и отображения информации.

По времени замена оборудования УКТС на ПТК рассчитана на 58 суток.

«Комплекс подготовительных работ уже выполнен, и сейчас новый программно-технический комплекс устанавливают на системе нормальной эксплуатации реакторного отделения. Работы идут в рамках строго регламентированного графика ремонта», - сообщили в информцентре станции.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – самая мощная АЭС в Европе и лидер электроэнергетики Украины, представляет собой уникальный энергокомплекс из 6 отдельных энергоблоков общей мощностью 6 000 МВт. Первый блок станции был построен в 1984 г. последний – в 1995 г.