Минэнергоугля усилило охрану АЭС в связи с обострением политической ситуации

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины усилило охрану атомных электростанций в связи с обострением политического противостояния в стране. Об этом на пресс-конференции в Киеве 24 января заявил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Подразделениями физической защиты украинских АЭС и военными частями внутренних войск на текущий момент обеспечивается усиленный режим физической защиты, обороны и охраны ядерных объектов», - сказал он.

Также министр отметил, что, согласно законодательству Украины, персонал ядерных установок не имеет права на забастовки.

Как сообщал УНИАН, на ул. Грушевского в Киеве с 19 января продолжаются столкновения между активистами Майдана и бойцами спецподразделения МВД "Беркут". Сотни людей ранены, есть погибшие.

Официально подтверждена гибель двух протестующих.

Со вчерашнего дня на Грушевского между протестующими и правоохранителями установилось перемирие, но обе стороны укрепляют позиции и готовятся к новому витку противостояния.

Переговоры между лидерами оппозиции, Президентом и членами рабочей группы по урегулированию политического кризиса проводились 22 и 23 января. Вчера лидер "Свободы" Олег Тягнибок заявил, что переговоры должны продолжиться в пятницу утром. До этого времени стороны должны воздерживаться от применения силы.

Однако Майдан проголосовал за выход оппозиции из переговорного процесса с властью.