«Энергоатом» связывает свои убытки с переоценкой основных фондов

Госкомпания НАЭК «Энергоатом», которая на протяжении последних двух лет показывает убытки, связывает их с переоценкой основных фондов.

«Основная причина, почему «Энергоатом» показывал такой результат, я бы сказал, техническая. Она связана с переоценкой основных фондов компании. Не секрет, что предыдущая переоценка была сделана очень давно, и справедливая стоимость основных фондов компании, безусловно, была ниже. После проведения переоценки по стандартам бухгалтерской отчетности стоимость основных фондов поднялась, как следствие возросла амортизация, которая не в полном объеме включена в тариф», - сказал журналистам на пресс-конференции в Киеве 24 января исполняющий обязанности президента НАЭК «Энергоатом» Никита Константинов.

Согласно годовой финансовой отчетности «Энергоатома», за 2012 год необоротные активы компании увеличились более чем в пять раз – до 190,4 млрд грн.

По словам главы «Энергоатома», в целом финансовое состояние компании оценивается как стабильное.

«В 2013 году мы уплатили более 6,5 млрд грн налогов. Как вы видите, не все так плохо. Кроме этого мы выполнили производственную программу этого года и осуществили продление срока эксплуатации блока Южно-Украинской АЭС», - сказал Константинов.

В то же время он сообщил, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, в 2013 году госрегулятор повысил тариф на отпуск электроэнергии АЭС до 23,08 коп. за кВт/ч с 22,2 коп. за кВт/ч.

«Для нас это существенное повышение», - подчеркнул Константинов, отметив при этом, что «Энергоатом» подавал заявку на увеличение тарифа до 32 коп. за кВт/ч.

«Мы надеемся, что в этом году будет продолжен механизм привлечения долгосрочных внутренних кредитных ресурсов под государственные гарантии. Я надеюсь, что компания сможет выполнить производственную программу этого года, хотя на сегодняшний день не все производственная программа обеспечена финансированием», - сказал глава «Энергоатома».

Как сообщал УНИАН, «Энергоатом за январь-сентябрь 2013 года получил чистый убыток в размере 4,652 млрд грн, в то время как аналогичный период 2012 года закончил с чистой прибылью 1,529 млрд грн.

Чистый убыток компании по итогам 2012 года составил 2,73 млрд грн, в то время как 2011 год «Энергоатом» закончил с чистой прибылью в 2,38 млрд грн.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.