«Энергоатом» планирует повышать безопасность АЭС

19:38, 24 января 2014
Атомная энергетика
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За счет средств, заложенных в государственный бюджет Украины на 2014 год для увеличения уставного капитала госкомпании НАЭК «Энергоатом» 

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Средства, заложенные в государственный бюджет Украины на 2014 год для увеличения уставного капитала госкомпании НАЭК «Энергоатом» на 1,6 млрд грн, будут направлены на повышение безопасности действующих атомных энергоблоков страны.

Об этом на пресс-конференции в Киеве 24 января сообщил журналистам исполняющий обязанности президента НАЭК «Энергоатом» Никита Константинов.

«В государственном бюджете на 2014 год предусмотрены деньги на пополнение уставного фонда НАЭК «Энергоатом» в объеме более 1,6 млрд грн. Все эти средства будут направлены на финансирование мероприятий по повышению безопасности, которые необходимы для продления сроков эксплуатации блоков», - сказал Константинов.

Как известно, в конце 2013 года НАЭК «Энергоатом» продлил на 10 лет срок эксплуатации энергоблока №1 на Южно-Украинской АЭС, уплатив за это порядка 2,4 млрд грн.

При проведении работ по продлению срока эксплуатации энергоблока были учтены и постфокусимские события (авария на японской атомной электростанции 11 марта 2011 года).

Как отметил в ходе пресс-конференции глава «Энергоатома», продленный энергоблок способен выдержать землетрясение магнитудой от 7 до 9 балов, хотя для региона размещения Южно-Украинской АЭС землетрясения такой мощности не характерны.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2013 года Кабинет министров увеличил объем финансирования комплексной программы повышения безопасности украинских атомных электростанций, рассчитанной до 2017 года, на 34,5% - до 16,751 млрд грн с 12,453 млрд грн.

Согласно документу, источниками финансирования данной программы являются кредитные средства, предоставленные Европейским банком реконструкции и развития и Европейским сообществом по атомной энергии, в размере 6 млрд грн, а также собственные средства госкомпании «Энергоатом», оператора всех действующих АЭС Украины, в размере 10,751 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

Уставный капитал НАЭК «Энергоатом» составляет 8,239 млрд грн.

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