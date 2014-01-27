Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» продолжает совершенствовать систему охраны Южно-Украинской АЭС, а в ходе модернизации используется оборудование отечественных производителей, говорится в сообщении станции.

Согласно сообщению, на Южно-Украинской АЭС 23-24 января прошла рабочая встреча с участием представителей PNNL (Тихоокеанской Северо-Западной Национальной Лаборатории, США), корпорации «ТСМ Group» (Украина), Госатомрегулирования Украины, дирекции Госпредприятия НАЭК «Энергоатом» и специалистов Южно-Украинской АЭС, которые обсуждали проект модернизации физической защиты АЭС, реализация которого продолжается на предприятии.

В сообщении также отмечается, что на сегодняшний день в рамках указанного проекта реконструируется система доступа персонала на территорию атомной станции: заменяется устаревшее оборудование, обновляются контрольно-пропускные пункты. Эти и другие мероприятия позволят модернизировать систему доступа в защищенную зону АЭС.

Также сообщается, что следующим комплексом работ по усовершенствованию системы физической защиты Южно-Украинской атомной станции станет усиление защиты особо важных зон АЭС. На этом этапе к реализации проекта подключилась Тихоокеанская Северо-Западная Национальная Лаборатория.

В рамках Международной программы по сотрудничеству в ядерной отрасли американская сторона предложила НАЭК «Энерготам» техническую помощь, которая заключается в финансировании работ по проектированию автоматизированного комплекса физзащиты для энергоблоков ЮУАЭС. Проект разрабатывается специалистами украинской корпорации «ТСМ Group» совместно с Харьковским институтом «Энергопроект». На сегодня отдельные разделы проекта уже прошли экспертизу в Госатомрегулирования, по результатам которой получена положительная оценка экспертной комиссии.

«Оборудование, автоматика, программное обеспечение, используемые в ходе модернизации системы физзащиты нашей атомной станции, - отечественного производства. И саму систему делают украинцы. Корпорация «ТСМ Group» в свое время начинала нашу реконструкцию, она ее и продолжает. Что касается финансовой помощи со стороны Министерства энергетики США, которую реализует PNNL, то мы благодарны за ее оказание и в дальнейшем надеемся на продолжение нашего сотрудничества», - цитирует генерального директора ЮУАЭС по физической защите и режиму Ивана Жебета пресс-служба.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск (Николаевская обл.) и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).

По количеству энергетических реакторов Украина занимает десятое место в мире и пятое в Европе, все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.