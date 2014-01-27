Украина незначительно сократила импорт ядерного топлива

Украина за 2013 год сократила импорт ядерного топлива по сравнению с 2012 годом на 0,6% - до 619,749 млн долл. с 623,526 млн долл., сообщает Министерство доходов и сборов Украины.

Согласно данным министерства, импорт ядерного топлива в 2013 году осуществлялся исключительно из Российской Федерации.

Потребителем ядерного топлива в Украине является государственная компания "Энергоатом".

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине. На компанию возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех атомных электростанций страны.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

По данным Миндоходов, импорт ядерного топлива в Украину в 2011 году составил 600,427 млн долл.