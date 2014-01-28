«Энергоатом» привлек у «Укрэксимбанка» кредит на 40 млн долл.

Государственная компания «Энергоатом», являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, привлекла у Государственного экспортно-импортного банка Украины («Укрэксимбанк», г. Киев) кредит в размере 40 млн долл.

Об этом сказано в сообщении компании, обнародованном на официальном портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредит привлекается на 1 год.

Кредитное соглашение было подписано 17 января 2013 года.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2013 года компания «Энергоатом» привлекла у Государственного экспортно-импортного банка Украины кредит в размере 50 млн долл.

Также в декабре «Энергоатом» привлек у «Банка ВТБ» (РФ, г. Санкт-Петербург) кредит в размере 40 млн долл.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства до 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.