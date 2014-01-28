Минэнергоугля на этой неделе намерено обсудить с «Росатомом» строительство двух блоков на Хмельницкой АЭС

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины намерено на текущей неделе в Москве обсудить с госкорпорацией «Росатом» строительство энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой атомной электростанции.

«На этой неделе я отправляюсь в Москву, где у меня будет встреча с коллегой – руководителем "Росатома". Мы уже перейдем к рассмотрению практических вопросов, касающихся открытия инвестиций, подписания кредитного соглашения и непосредственно строительства этих объектов (двух блоков на Хмельницкой АЭС - УНИАН)», - сказал во вторник министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий в эфире телеканала «Рада».

Также он отметил, что на встрече будут обсуждаться и вопросы строительства завода по производству ядерного топлива в Украине.

Справка УНИАН. Строительство двух энергоблоков Хмельницкой АЭС было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. Строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 - 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости.

9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO.