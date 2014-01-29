На атомных станциях Украины 28 января выработано 277 млн кВт/ч электроэнергии

На атомных электростанциях Украины 28 января выработано 277,17 млн кВт/ч электроэнергии, сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

По состоянию на 29 января в работе находятся 13 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 33-е сутки планового ремонта.

На энергоблоке №2 Ривненской АЭС 16-е сутки планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 4 670 МВт, для Ривненской АЭС – 2 135 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 3 000 МВт, для Хмельницкой АЭС – 1 705 МВт.

В связи с балансовым ограничением за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 10,68 млн кВт/ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

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Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

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