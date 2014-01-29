На Южно-Украинской АЭС действует усиленный режим охраны

На Южно-Украинской атомной электростанции в соответствии с требованиями приказов и распоряжений Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, а также НАЭК "Энергоатом", действует усиленный режим охраны.

«Это сделано с целью выполнения дополнительных мероприятий для обеспечения надлежащего уровня функционирования объектов энергокомплекса - атомной, гидро- и гидроаккумулирующей электростанций», - говорится в сообщении пресс-службы станции.

Согласно сообщению, на предприятии обеспечен необходимый запас оборудования, запчастей и горюче-смазочных материалов, организовано круглосуточное сотрудничество с соответствующими территориальными подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Министерства внутренних дел.

«Подразделения службы физической защиты и подразделения МВД готовы немедленно отреагировать на возникновение внештатной ситуации и обеспечить надежную охрану объектов энергокомплекса. На предприятии обеспечивается непрерывность функционирования систем физической защиты, безусловное выполнение требований пропускного и внутриобъектных режимов», - цитирует пресс-служба слова заместителя генерального директора Южно-Украинской АЭС по физической защите и режиму Ивана Жебета.

«Персонал строго придерживается норм, правил и стандартов ядерной и радиационной безопасности. Морально-психологический климат в коллективе стабилен. Никаких проявлений, свидетельствующих о возможности совершения каких-либо действий, которые могут привести к нарушениям условий безопасной эксплуатации АЭС, не зафиксировано», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск (Николаевская обл.) и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).