МАГАТЭ проводит инспекцию ядерного топлива на Ривненской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проводит инспекцию ядерного топлива, которое будет загружено в активную зону реактора на энергоблоке №2 Ривненской АЭС.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы станции.

«Все топливо, которое загружается в реакторы энергоблоков АЭС Украины, проверяется инспекторами МАГАТЭ», - цитирует пресс-служба слова начальника лаборатории ядерного топлива отдела ядерной безопасности Ривненской АЭС Бориса Ястремского.

Согласно сообщению, инспектор МАГАТЭ приступил к проверке топлива 29 января. Инспекция продлится один день.

Кроме того, как отмечается в сообщении станции, инспектор МАГАТЭ проведет обслуживание систем видеонаблюдения за перемещением ядерного топлива в реакторном отделении энергоблока № 2, проверит печати МАГАТЭ на блоках № 1,2 и обсудит со специалистами станции планы следующих очередных инспекций.

Как напомнили на станции, второй энергоблок Ривненской АЭС находится на плановом ремонте с 14 января. Ремонт рассчитан на 65 суток.

«По состоянию на сегодня выполняется ремонт оборудования первого канала системы безопасности, проводятся операции по выгрузке топлива из активной зоны реактора», - говорится в сообщении.

«Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационная, противопожарная и экологическая обстановка на Ривненской АЭС и прилегающей территории находится в пределах действующих норм», - подчеркивается в сообщении.

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Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 мощностью 420 тыс. кВт - с 1980 года, блок №2 мощностью 415 тыс. кВт - с 1981 года, блок №3 мощностью 1 млн кВт - с 1986 года, блок №4 мощностью 1 млн кВт - с 2004 года.

10 декабря 2010 года Госатомрегулирования Украины дало разрешение на продление срока эксплуатации энергоблоков №№ 1,2 РАЭС еще на 20 лет: до 2030 и 2031 годов соответственно.

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