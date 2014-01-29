Кабмин создал набсовет по контролю финансов для снятия с эксплуатации блоков АЭС

Кабинет министров создал наблюдательный совет по контролю над финансами, предназначенными для снятия с эксплуатации действующих энергоблоков атомных электростанций.

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении №21 от 22 января 2014 года.

«Образовать наблюдательный совет по осуществлению контроля за использованием и инвестированием средств финансового резерва, предназначенного для снятия с эксплуатации действующих энергоблоков атомных электростанций, в составе согласно приложению», - говорится в документе.

Согласно документу, наблюдательный совет ежегодно до 25 марта должен отчитываться перед Кабинетом министров о выполнении работы по осуществлению контроля над использованием и инвестированием средств финансового резерва и подавать рекомендации по совершенствованию использования финансового резерва.

Главой набсовета Кабмин назначил заместителя министра энергетики и угольной промышленности Сергея Чеха, заместителем главы набсовета - исполняющего обязанности президента НАЭК «Энергоатом» Никиту Константинова. Всего в набсовет вошли 7 чиновников.

К компетенции наблюдательного совета относится: рассмотрение и согласование по представлению эксплуатирующей организации (оператора) ежегодных планов мероприятий, связанных с прекращением эксплуатации и снятием с эксплуатации действующих энергоблоков атомных электростанций; контроль за целевым использованием и инвестированием средств финансового резерва; рассмотрение и согласование ежегодных планов оператора по инвестированию средств финансового резерва; согласование предложений оператора по размещению средств финансового резерва в ценные бумаги, которые эмитируются государством; заслушивание ежегодно информации оператора об использовании средств финансового резерва.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.