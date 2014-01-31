Специалисты Минэнергоугля считают маловероятным захват украинских АЭС

Специалисты Министерства энергетики и угольной промышленности считают маловероятным захват атомных электростанций Украины, несмотря на заявления главы министерства о возможных попытках вмешательства извне в работу ядерных объектов.

Об этом заявил директор департамента ядерной энергетики и атомной промышленности Минэнергоугля Петр Чернов в ходе круглого стола «Теракты на электростанциях: реальна ли угроза?», организованном Центом исследований энергетики.

«За охрану электростанций отвечают внутренние войска... Сегодня степень готовности охраны повышена до 2 (повышенного) с 3 существующих. Усилены наряды на постах охраны, усилен контроль со стороны органов регулирования. Ситуация полностью контролируемая», - приводятся в переданном УНИАН пресс-релизе слова Чернова.

По его мнению, нет смысла рассматривать даже малейшую вероятность внешней угрозы для отечественных электростанций.

«Система физической защиты, система ядерной безопасности атомных электростанций построена таким образом, что любой ядерный инцидент исключается даже в случае гипотетических нападений на станцию», - отметил Чернов.

Такого же мнения придерживаются и эксперты.

«Мне трудно представить, как это возможно, поскольку реактор очень надежно защищен. Поэтому вероятность того, что атомная станция станет источником загрязнения территории просто отсутствует», - приводятся в сообщении слова Валентина Купного, который в свое время занимал должности директора Запорожской АЭС, главного инженера Белоярский АЭС и был руководителем объекта "Укрытие".

Как отмечается в пресс-релизе, на АЭС существует большое количество автоматических систем защиты, которые срабатывают при любой нештатной ситуации.

"Кроме того, нельзя что-то сделать с электростанцией удаленно. Все станции отключены от интернета - это требование МАГАТЭ», - сообщил заместитель генерального директора Центра исследований энергетики Вадим Гламаздин, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Также свое мнение высказал и председатель наблюдательного совета «Киевэнерго» Иван Плачков, отметив, что вариант террористического захвата атомного объекта возможен только в кинематографе.

«Оставьте эти сюжеты для Голливуда», - шутя прокомментировал он.

Напомним, что на прошлой недели исполняющий обязанности министра энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий дважды выступал с заявлениями об угрозе захвата стратегически важных энергетических объектов Украины.

В частности он заявил, что 24 января прошло сообщение о попытке захвата Ривненской АЭС, а также 25 января попытка захвата здания Минэнергоугля, которое также, по его мнению, является режимным объектом и блокирование его работы может привести к необратимым последствиям для энергетической отрасли Украины.

С прошлой недели Министерство энергетики и угольной промышленности Украины усилило охрану атомных электростанций в связи с обострением политического противостояния в стране.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.

Функции эксплуатирующей организации возложены на госкомпанию НАЭК «Энергоатом», которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.