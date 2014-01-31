Минэнергоугля обсудило с «Росатомом» строительство двух блоков на Хмельницкой АЭС

Исполняющий обязанности министра энергетики Эдуард Ставицкий обсудил с главой российской госкорпорации "Росатом" Сергеем Кириенко строительство энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой атомной электростанции.

Об этом говорится в сообщении пресс-служб министерства со ссылкой на встречу руководителей в Москве.

В ходе беседы, которая состоялась в дружественной обстановке, как отметили в министерстве, обсуждены шаги по дальнейшему сотрудничеству в рамках выполнения решений комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-Украинской Межгосударственной Комиссии.

"В частности, обсуждался вопрос о строительстве завода по производству ядерного топлива в Украине, о достройке энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС, поставок ядерного топлива на АЭС Украины", - говорится в сообщении.

Кроме этого, как отметили в ведомстве, интересными для обсуждения были вопросы оценки инвестиционной привлекательности активов ядерно-промышленных комплексов Украины и России.

Справка УНИАН. Строительство двух энергоблоков Хмельницкой АЭС было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. Строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 - 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости.

9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO.