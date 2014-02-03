Хмельницкая АЭС в январе выполнила план по производству электроэнергии

Хмельницкая атомная электростанция выполнила плановое задание по производству электроэнергии в январе 2014 года, говорится в сообщении станции.

Согласно сообщению, двумя энергоблоками Хмельницкой АЭС за январь произведено 1,278 млрд кВт/ч электроэнергии при плане 1,268 млрд кВт/ч электроэнергии. В частности первым энергоблоком станции выработано 523,1 млн кВт/ч электроэнергии, вторым - 750,5 млн кВт/ч.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) в январе 2014 года на первом энергоблоке составил 70,3%, на втором - 100,9%. Всего КИУМ на Хмельницкой АЭС в январе составил 85,60 %.

С начала эксплуатации двумя энергоблоками ХАЭС произведено 229,9 млрд кВт/ч электроэнергии.

Радиационный фон на промышленной площадке и в прилегающих регионах не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции – покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины. Проверки и экспертизы, проведенные государственными и независимыми международными экспертами МАГАТЭ, Рискаудит, TACIS, ВАО АЭС подтверждают высокий уровень безопасности энергоблоков ХАЭС.