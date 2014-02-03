Запорожская АЭС в январе выполнила производственный план

Крупнейшая в Украине Запорожская атомная электростанция в январе 2014 года произвела 3,306 млрд кВт/ч электроэнергии и выполнила плановое задание по ее производству, говорится в сообщении станции.

«Задача Запорожской атомной электростанции - обеспечение экологически чистой электроэнергией населения и промышленности страны с использованием наиболее безопасных, эффективных и передовых технологий. И мы с этой задачей успешно справляемся» - цитирует пресс-служба генерального директора Запорожской АЭС Вячеслава Тищенко.

По состоянию на 3 февраля на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков, суммарная мощность генераторов составляет 4890 МВт.

На энергоблоке № 2 ЗАЭС идут 38 сутки среднего планово-предупредительного ремонта. Плановое окончание ремонта - 27 марта 2014 года

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. С 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2% до 22%.

В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.