Ривненская АЭС в январе выработала 1,5 млрд кВт/ч электроэнергии

Ривненская атомная электростанция в январе 2014 года произвела 1,471 млрд кВт/ч электроэнергии и выполнила плановое задание по ее производству, говорится в сообщении станции.

Также сообщается, что недопроизводство электроэнергии из-за диспетчерских ограничений в январе составило 352,6 млн кВт/ч.

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По состоянию на 3 февраля в работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 2135 МВт, действует диспетчерское ограничение.

На энергоблоке № 2 - 21-е сутки среднего планово-предупредительного ремонта.

За прошедшие сутки энергоблоками Ривненской АЭС выработано 51,4 млн кВт/ч электроэнергии, с начала месяца - 102,7 млн кВт/ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории находится в пределах действующих норм.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 мощностью 420 тыс. кВт - с 1980 года, блок №2 мощностью 415 тыс. кВт - с 1981 года, блок №3 мощностью 1 млн кВт - с 1986 года, блок №4 мощностью 1 млн кВт - с 2004 года.

10 декабря 2010 года Госатомрегулирования Украины дало разрешение на продление срока эксплуатации энергоблоков № 1, 2 РАЭС еще на 20 лет: до 2030 и 2031 годов соответственно.

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