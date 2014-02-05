Украина продолжает переговоры с Россией о кредите для строительства блоков ХАЭС

Украина продолжает вести переговоры с Российской Федерацией относительно кредита для строительства двух энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.

Об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий в интервью газете «Урядовый курьер».

«Насчет условий получения кредита от России на строительство энергоблоков (для ХАЭС - УНИАН), в соответствии с соглашением, сейчас идут переговоры для решения этого вопроса» - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 31 января Ставицкий обсудил с главой российской госкорпорации "Росатом" Сергеем Кириенко строительство энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой атомной электростанции. Кроме того, поднимались вопросы по строительству завода по производству ядерного топлива в Украине, а также вопросы поставок ядерного топлива на отечественные АЭС.

Справка УНИАН. Строительство двух энергоблоков Хмельницкой АЭС было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. Строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 - 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости.

9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.