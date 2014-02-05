На Хмельницкой АЭС проведено совещание по вопросам анализа безопасности

На Хмельницкой атомной станции с 4 по 5 февраля проведено совещание по вопросам анализа безопасности АЭС с участием представителей Европейской комиссии, говорится в сообщении пресс-службы станции.

Согласно сообщению, в совещании приняли участие представители фирм «Iberdrola» и «Tecnatom» ( Испания ), «АЦ «Algiz» (Украина), Европейской комиссии, Научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Украины, специалисты НАЭК «Энергоатом» и атомных станций государства.

Совещание проводилось по проекту «Разработка и внедрение риск-ориентированных методологий эксплуатационного неразрушающего контроля металла оборудования и трубопроводов, важных для безопасности АЭС».

«В проекте задействованы две пилотные атомные станции: Хмельницкая АЭС с реактором типа ВВЭР-1000 и Ривненская АЭС с реактором типа ВВЭР-440. Реализовать проект планируется в течение трех лет с последующим распространением результатов на все АЭС Украины», - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что реализация проекта будет осуществлена при финансовой поддержке Еврокомиссии. Благодаря внедрению данного проекта планируется уменьшить продолжительность ремонтных работ и повысить уровень безопасности на атомных электростанциях.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.