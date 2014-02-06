ГИЯРУ рассмотрит заявку на выдачу лицензии заводу по производству ядерного топлива

Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины в 2014 году рассмотрит заявку на выдачу лицензии совместному украинско-российскому предприятию «Завод по производству ядерного топлива», первую очередь которого планируется запустить в 2015 году.

Об этом, выступая 6 февраля на коллегии ГИЯРУ, сообщил главный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Михаил Гашев.

«В 2014 году будем рассматривать заявление на лицензию. В принципе, в 2014 году уже есть все предпосылки к тому, чтобы началась активная фаза строительства завода», - сказал он.

Подводя итоги за прошлый год, главный инспектор отметил, что по реализации проекта строительства двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС никакого продвижения не было.

«С точки зрения продвижения чего-то в железе не было, да и в 2014-м не будет. Но с точки зрения документации были рассмотрены, проведена экспертиза и согласованы после доработки три серьезных документа. Это технические требования к ТЗ (техзадание - УНИАН) на реакторное отделение, технические требования к ТЗ на первый контур реакторной установки и основные концептуальные проектные решения, где, естественно, мы учли все современные требования по безопасности, в том числе все постфукусимские», - сказал Гашев.

Он добавил, что запланированное на 2014 год рассмотрение проекта или предварительного отчета по двум блокам на Хмельницкой АЭС вряд ли состоится.

«То, что запланировано в 2014 году, что мы начнем рассмотрение проекта или предварительного отчета, - но это, наверное, громко сказано - вряд ли они в этом году будут», - отметил он.

Справка УНИАН. В декабре 2011 года государственный концерн «Ядерное топливо» и компания «ТВЭЛ» зарегистрировали совместное предприятие «Завод по производству ядерного топлива». Доли в акционерном капитале завода распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежат ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция – компании «ТВЭЛ».

Стоимость строительства завода оценивается в 1,679 млрд грн. Планируется, что первая очередь завода будет введена в эксплуатацию в 2015 году.

Строительство двух энергоблоков Хмельницкой АЭС было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. 9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину. Однако переговоры с российской стороной о предоставлении финансирования до сих пор ведутся, и пока стороны не пришли к общему решению по этому вопросу.