«Турбоатом» за год увеличил доход от реализации продукции на 37%

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, «Турбоатом» закончил 2013 год с чистой прибылью в размере 584 млн грн.

Удельный вес экспорта в общем объеме реализации составил 49%.

Общая сумма средств, перечисленная «Турбоатомом» в государственный и местные бюджеты в виде налогов, сборов и единого социального взноса, составила 334,8 млн грн.

Среднемесячная зарплата на предприятии в 2013 году увеличилась на 18%: производственно-промышленного персонала – до 4,4 тыс. грн, производственных рабочих – до 6,1 тыс. грн. Среднесписочное количество рабочих на предприятии на 1 января 2014 года составило 5 732 человека.

В 2013 году предприятие изготовило и отгрузило 5 паровых турбин: для Трипольской ТЭС (Украина), Криворожской ТЭС (Украина), Старобешевской ТЭС (Украина), Добротворской ТЭС (Украина), Экибастузской ГРЭС-1 (Казахстан); энергетическое оборудование для 4 ТЭС и АЭС Украины и Российской Федерации; запасные части для 12 ТЭС и АЭС Украины, России и дальнего зарубежья.

За прошедший год «Турбоатом» изготовил 6 гидравлических турбин: для Днестровской ГАЭС №2 (Украина) , Каховской ГЭС №6 (Украина), Киевской ГЭС №18 (Украина), Зеленчукской ГЭС-ГАЭС №1 (Россия), Камской ГЭС №16, Гоцатлинской ГЭС №2 (Россия); оборудования и закладные части – для 14 ГЭС и ГАЭС Украины, России и дальнего зарубежья.

На техническое перевооружение и капитальный ремонт за 2013 год предприятие направило 80 млн грн. На содержание и развитие социальной сферы – 11,7 млн грн.

Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру «Турбоатома» входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования. Управление государственной частью акций ОАО «Турбоатом» осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций компании.