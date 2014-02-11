На Южно-Украинской АЭС пройдет плановая проверка системы оповещения

На Южно-Украинской атомной электростанции 12 февраля пройдет очередная плановая проверка оборудования системы оповещения на промышленной площадке АЭС с включением электросирен, сообщает пресс-служба станции.

В соответствии со специально разработанной программой, персонал цеха диспетчерского и технологического управления выполняет такие проверки ежемесячно. Их основная цель – определение работоспособности системы оповещения, сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск (Николаевская обл.) и является обособленным подразделением госпредприятия НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).

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