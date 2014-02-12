ЧАЭС весной восстановит обрушенные конструкции в машинном зале блока №4

Согласно сообщению, в локальной зоне объекта «Укрытие» продолжаются работы по сборке пространственного блока, который закроет аварийный проем в кровле и стене машзала четвертого блока Чернобыльской АЭС. Монтаж конструкции, в соответствии с планом-графиком работ, предполагается завершить 1 марта 2014 года.

Кроме этого, как отмечается в сообщении станции, одновременно со сборкой пространственного блока на площадке идет устройство подкрановых путей основного крана Potain MD3200.

«Эту задачу персонал подрядной организации планирует выполнить до 20 февраля текущего года. А уже 21 февраля предполагается начать монтаж основного крана. Potain MD3200 будет смонтирован и готов к работе к концу марта 2014 года, после чего произойдет закрытие аварийного проема и восстановление защитного контура машинного зала №4», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, 12 февраля 2013 года на Чернобыльской АЭС произошло частичное разрушение стенных панелей и части легкой кровли машинного зала энергоблока №4. Площадь разрушения составила около 600 кв. м.

Инцидент произошел в 14.03 в помещениях, которые не обслуживаются.

Строительные конструкции обрушились на участке машзала, поврежденном в ходе техногенной аварии на 4-м энергоблоке в 1986 году.

В конце февраля прошлого года Чернобыльская АЭС назвала причиной обрушения кровли в машинном зале четвертого блока действие нескольких совокупных факторов, в том числе непрочность конструкций, которые подверглись значительным разрушениям во время аварии 1986 года.