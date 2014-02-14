Гидрокаскад Южно-Украинского энергокомплекса готовится к весеннему паводку

«Результаты проверки свидетельствуют: на сегодня обеспечен круглосуточный контроль состояния акватории Александровского водохранилища, сформированы дежурные аварийно-ремонтные бригады, проверена система связи, подготовлены необходимые плавсредства, обследовано гидромеханическое оборудование и гидротехнические сооружения», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в ближайшие дни будет организована внеочередная противоаварийная тренировка оперативных смен при участии работников всех подразделений энергокомплекса, задействованных в пропуске паводковых вод.

«Сооружения гидрокаскада к паводку готовы. Согласно проектным расчетам, они способны пропускать 5,6 тыс. кубометров воды в секунду. За 15-летнюю историю Александровского водохранилища максимальный расход воды в реке во время весеннего паводка был зафиксирован в 2003 году, на участке Александровской ГЭС он составлял около 2 тыс. кубометров в секунду. Тогда гидротехническим сооружениям самого нижнего из искусственных водоемов на Южном Буге пришлось выступить в качестве регулятора водной стихии и минимизировать последствия высокого половодья для города Вознесенск и других населенных пунктов, расположенных ниже по течению в низовье. Причем, произошло это в период, когда гидростанция не полностью была готова принять высокий паводок – недостроенной оставалась дамба на обводном канале. Ныне южно-украинские гидроэнергетики уверены – сегодня в аналогичной ситуации они смогут более надежно защитить соседей», - цитирует пресс-служба станции слова главного инженера каскада ГЭС-ГАЭС Сергея Музыченко.

Как отмечается в сообщении, сегодняшний уровень Александровского водохранилища составляет 16,0 м. Его гидротехнические сооружения готовы принять большую воду до отметки 20,7 м.

«Окончательные метеопрогнозы относительно нынешнего весеннего паводка будут обнародованы в конце февраля на заседании межведомственной комиссии при Бассейновом управлении водными ресурсами р. Южный Буг, которое пройдет в Виннице. Тогда же будут установлены режимы работы всех водохранилищ и водохозяйственных систем речного бассейна на период пропуска паводковых вод», - отмечено в сообщении.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск (Николаевская обл.) и является обособленным подразделением госпредприятия НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).