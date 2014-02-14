Южно-Украинская АЭС готовится к внедрению системы риск-мониторинга

Южно-Украинская атомная электростанция реализует пилотный проект по внедрению риск-ориентированного подхода к эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию оборудования энергоблоков, говорится в сообщении пресс-службы станции.

«3-8 февраля в Швеции состоялось стартовое совещание по проекту «Внедрение системы риск-мониторинга на блоке №3 ЮУАЭС». Место его проведения выбрано не случайно: разработчик программного обеспечения для риск-мониторинга компания Lloyds Register является организацией технической поддержки SSM - шведского регулирующего органа по радиационной безопасности. SSM руководит проектом и обеспечивает финансирование консультативной поддержки на всех этапах его реализации», - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, риск-мониторинг - инструмент оперативного контроля уровня риска при переключениях, изменяющих конфигурацию систем действующей АЭС. Самая первая система риск-мониторинга была внедрена в 1988 году в Великобритании. Сегодня она получила широкое распространение во многих странах с развитой атомной энергетикой. К 2003 году такие системы использовались на около 100 атомных блоках мира.

«Решение о целесообразности применения риск-ориентированного подхода на АЭС нашего государства украинский ядерный регулятор принял в 2001 году...Проект рассчитан на два года и, согласно планам, должен быть завершен к ноябрю 2015 года», - говорится в сообщении.

«Следует сказать, что в прошлом году на первом энергоблоке Южно-Украинской АЭС уже были сделаны первые шаги по внедрению риск-мониторинга на основе оперативного ВАБ (вероятностного анализа безопасности) энергоблока №1», - отмечается в сообщении.

«Для блоков №1 и №3 приобретено специальное программное обеспечение, позволяющее в непрерывном режиме отслеживать показатели риска в зависимости от текущей конфигурации АЭС. В ходе реализации проекта предстоит разработать структуру мониторинга риска и интегрировать его с существующей моделью вероятностного анализа безопасности», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск (Николаевская обл.) и является обособленным подразделением госпредприятия НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).